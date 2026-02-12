В «Динамо» оценили шансы на продление контракта с Луневым

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о будущем вратаря команды Андрея Лунева.

– Собираетесь ли вы переговорить с Луневым по продлению контракта?

– У Лунева хороший контракт. В нем есть опция продления. Он к ней движется, у него большие шансы по окончании сезона выполнить требования. Сейчас этот вопрос не имеет острой актуальности. Все зависит от его выступления. Он вполне может на основании действующего контракта обеспечить себе следующий год.