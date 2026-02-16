Введите ваш ник на сайте
Тумилович назвал большую ошибку «Динамо»

Сегодня, 10:27
4

Экс-вратарь «Динамо» Геннадий Тумилович раскритиковал голкиперов команды.

Он назвал ошибкой решение клуба не продлевать контракт с Антоном Шуниным.

– Пока во вратарской линии проблемы, нет смысла ставить каких-то высоких турнирных задач.

– Неужели Расулов, Лунев и Лещук настолько слабее остальных голкиперов в РПЛ?

– Дай бог, Расулов заиграет, но это не в ближайшей перспективе. Да, парень перспективный, интересный, но, на сегодняшний день, ни один из трех вратарей «Динамо» – не для решения серьезных задач. Пусть не обижаются.

– Кто из вратарей мог бы усилить «Динамо»?

– Любой второй вратарь из команды РПЛ сильнее Лунева и Лещука. Был бы железно первым номером в «Динамо». Шунин бы пригодился. Годик отдохнул, все – можно возвращать [смеется]. Большая ошибка, что с ним расстались.

  • Шунин покинул «Динамо» по окончании срока контракта летом 2024 года и завершил карьерув мае 2025-го.
  • В этом сезоне 29-летний Игорь Лещук провел за бело-голубых 7 матчей, пропустил 11 голов, провел 2 встречи на ноль.
  • 34-летний Андрей Лунев в этом сезоне провел за «Динамо» 12 матчей, пропустил 17 голов, сыграл на ноль в 2 встречах.

Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Динамо Шунин Антон Тумилович Геннадий Лунев Андрей Лещук Игорь Расулов Курбан
Чилим.
1771227610
Все верно сказал. Тупо выгнали легенду Динамо, а оставили две дыры которые никому в РПЛ вообще не нужны.
Ответить
evgen64
1771231020
Шунин был ничуть не хуже, а порой и лучше этих двух.
Ответить
Император 1
1771240640
Могли бы вратарей в нападение ставить, хуже бы не было)
Ответить
