Глушаков сыграл в «Молчи, пока не услышишь того, кто лучше тебя»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков не считает, что Алексей Батраков, Константин Зырянов и Роман Широков сильнее него.

Он сыграл в «Молчи, пока не услышишь того, кто лучше тебя».

Глушаков молчал, пока перечислялись Кариока, Наиль Умяров, Павел Мамаев, Роман Широков, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Алексей Батраков, Арсен Захарян, Константин Зырянов, Игорь Денисов.

«Плюс-минус они одинаковые. Это хорошие добротные футболисты, у кого-то есть качества сильнее. Я думал, Аленичев, к примеру, всплывет или кто-то еще такого формата», – сказал Глушаков.