Газизов высказался о возможном вылете махачкалинского «Динамо» из РПЛ

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов ответил на вопросы о подготовке команды к весенней части сезона.

Махачкалинцы идут на 13-м месте в таблице РПЛ (зона стыков).

Они набрали 15 очков в 18 турах.

Отрыв от зоны прямого вылета – 3 балла.

– Как проходит адаптация игроков «Динамо» к требованиям Вадима Евсеева?

– Всe, что было у нас в голове, то происходит и на деле. Вадим Валентинович делает свою работу, делает еe хорошо. Ждeм возобновления чемпионата и наших болельщиков, нам нужна ваша поддержка!

– В Лигу PARI не собираетесь?

– Все лиги хороши, но Премьер-лига намного лучше! Стыковые матчи? Мы не думаем об этом, будем идти от матча к матчу, нам надо набирать очки. 12 игр чемпионата впереди, минимум один матч в Кубке.

– Трансферная кампания «Динамо» закрыта?

– Думаю, да. Но всe возможно, в течение двух-трeх дней может произойти что-то экстраординарное.

Я доволен игроками, доволен сборами, природные условия были не очень, но мы ничего не пропустили, провели все матчи, весь тренировочный процесс построили правильно.