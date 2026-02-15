Махачкалинское «Динамо» не отпустит защитника в «Краснодар»

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов исключил уход Темиркана Сундукова до закрытия зимнего трансферного окна.

Сообщалось, что 24-летний фланговый защитник интересен «Краснодару» и «Балтике».

Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.

В этом сезоне Сундуков забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 24 матчах.

– В это трансферное окно мы никого не отпускаем. Летом будем думать.

– Информация про интерес «Краснодара» к Сундукову соответствует действительности?

– Говорить о том, что не произошло – просто набрасывать. Я не привык это делать. Интерес к футболисту есть, да, но называть клубы я бы не хотел.