  Главная
  Новости
  • Махачкалинское «Динамо» не отпустит защитника в «Краснодар»

Махачкалинское «Динамо» не отпустит защитника в «Краснодар»

15 февраля, 14:56
2

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов исключил уход Темиркана Сундукова до закрытия зимнего трансферного окна.

  • Сообщалось, что 24-летний фланговый защитник интересен «Краснодару» и «Балтике».
  • Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.
  • В этом сезоне Сундуков забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 24 матчах.

– В это трансферное окно мы никого не отпускаем. Летом будем думать.

– Информация про интерес «Краснодара» к Сундукову соответствует действительности?

– Говорить о том, что не произошло – просто набрасывать. Я не привык это делать. Интерес к футболисту есть, да, но называть клубы я бы не хотел.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Краснодар Балтика Сундуков Темиркан Газизов Шамиль
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zigbert
1771159990
Скорей всего Газизов набивает цену этому игроку.
Ответить
СПОРТ 21 века
1771277225
Нужно было договорить, на что набрасывать. Набросить можно много что и много на что. Зачем оставлять интригу, зачем людям ломать голову...?
Ответить
