«Балтика» не хочет тратить 350 миллионов рублей на игрока «Крыльев Советов»

«Балтика» интересуется нападающим «Крыльев Советов» Владимиром Игнатенко.

Калининградский клуб готов выкупить 19-летнего футболиста за 150 миллионов рублей – это отступные в его контракте.

При этом «Балтика» не намерена платить агентам Игнатенко требуемые 200 миллионов рублей.

Ранее форварда предлагали «Зениту», ЦСКА и «Локомотиву», но все они отказались тратить суммарно 350 миллионов рублей на его трансфер.