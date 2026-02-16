«Балтика» не хочет тратить 350 миллионов рублей на игрока «Крыльев Советов»

«Балтика» интересуется нападающим «Крыльев Советов» Владимиром Игнатенко.
Калининградский клуб готов выкупить 19-летнего футболиста за 150 миллионов рублей – это отступные в его контракте.
При этом «Балтика» не намерена платить агентам Игнатенко требуемые 200 миллионов рублей.
Ранее форварда предлагали «Зениту», ЦСКА и «Локомотиву», но все они отказались тратить суммарно 350 миллионов рублей на его трансфер.
- Игнатенко в этом сезоне провел 20 матчей за «Крылья Советов», забил 4 гола и сделал 1 ассист.
- В этом году он провел 2 игры за молодежную сборную России.
- Его рыночная стоимость – 400 тысяч евро.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова