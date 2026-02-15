Погребняк объяснил, почему не смотрел Зимний кубок РПЛ

Бывший нападающий сборной России признался, что не следил за Зимним кубком РПЛ.

В турнире принимали участие «Динамо», ЦСКА, «Краснодар» и «Зенит». Победителем стал клуб из Краснодара.

«Зимний кубок РПЛ не смотрел. Предпочитаю сосредоточиться на официальной части. Контрольные игры – это хорошо, классно, красиво, отличная погода, но с точки зрения результата не имеют никакого значения», – сказал Погребняк.