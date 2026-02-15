Картина Смольникова в «Зените» продается за 70 тысяч рублей

Картина бывшего защитника «Зенита» Игоря Смольникова вошла в список лотов аукциона нонконформистского и современного искусства. С молотка уйдeт полотно экс-футболиста под названием «Синий квадрат», выполненное в авангардной манере.

Стартовая стоимость картины составляет 55 тысяч рублей без учeта комиссии аукционного дома. Произведение было создано в 2019 году: Смольников использовал акриловые краски и холст размером 80 на 80 сантиметров. За три часа до начала торгов цена лота выросла до 70 тысяч рублей.

С мая по декабрь 2025 года «Синий квадрат» экспонировался в Санкт-Петербурге на выставке, приуроченной к 100-летию Зенит.