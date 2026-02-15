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Картина Смольникова в «Зените» продается за 70 тысяч рублей

15 февраля, 19:37
12

Картина бывшего защитника «Зенита» Игоря Смольникова вошла в список лотов аукциона нонконформистского и современного искусства. С молотка уйдeт полотно экс-футболиста под названием «Синий квадрат», выполненное в авангардной манере.

Стартовая стоимость картины составляет 55 тысяч рублей без учeта комиссии аукционного дома. Произведение было создано в 2019 году: Смольников использовал акриловые краски и холст размером 80 на 80 сантиметров. За три часа до начала торгов цена лота выросла до 70 тысяч рублей.

С мая по декабрь 2025 года «Синий квадрат» экспонировался в Санкт-Петербурге на выставке, приуроченной к 100-летию Зенит.

  • Смольников завершил профессиональную карьеру в 2023 году.
  • В составе «Зенита» защитник провeл 200 матчей во всех турнирах, отметившись 10 голами и 20 результативными передачами.

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Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Зенит Смольников Игорь
Комментарии (12)
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волчарик
1771173747
ААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
Ответить
Цугундeр
1771174359
VVM ?)))
Ответить
Иван Петров 1986
1771175492
Пора в Эрмитаже выставлять.
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1771175798
Комментарий скрыт модератором
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...уефан
1771176466
...коричневого мазка внизу не хватает, а в остальном - шедевр!...
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Интерес
1771176512
"...и даже Лоли заявил-"А чем я хуже?Я ведь лучше всех пою!" Лоли-пап,Лоли-пап..."
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Виктор Урал09
1771223138
За эту мазню тысячу рублей жалко отдавать! Раз это называется современным искусством, то можно смело сказать, что оно-это искусство скатилось в шлак, Пикассо и Дали в гробу наверное переворачиваются!
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Good_win_ФКСМ
1771230209
ну какой сразу синий: "голубой"... ну или как эти себя называют оттенком голубизны - бирюзовый .... истинное названия у картины))) второй год подряд "сто лет вместе с голубыми" ))))
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Karpathian
1771396906
у спартачей случился Асгарда пожар_))))
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Karpathian
1771397085
интересно, условный Титов, нарисуй красный квадрат, мясо бы верещало и все бы такие шат ап энд тэйк май мани
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