Экс-игрок «Зенита» раскритиковал клуб за трансфер Дурана: «Это перебор»

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров отреагировал на переход в клуб Джона Дурана.

– Главному тренеру Зенита Сергею Семаку купили всех игроков, кого хотел. Вправе ли теперь руководство ждать золота от команды?

– От команды всегда ждут золота: и в этом году, и в прошлом и в позапрошлом… Дело не в том, что кого-то купили. Каждый год кого-то покупают. Здесь сделано еще большее усиление.

Но у меня вызывает вопрос аренда нападающего Джона Дурана, которого взяли за такую высокую зарплату за 4 месяца, чтобы «Зенит» стал чемпионом. Я считаю, что это определенно перебор.