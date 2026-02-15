Экс-игрок «Зенита» раскритиковал клуб за трансфер Дурана: «Это перебор»

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров отреагировал на переход в клуб Джона Дурана.
– Главному тренеру Зенита Сергею Семаку купили всех игроков, кого хотел. Вправе ли теперь руководство ждать золота от команды?
– От команды всегда ждут золота: и в этом году, и в прошлом и в позапрошлом… Дело не в том, что кого-то купили. Каждый год кого-то покупают. Здесь сделано еще большее усиление.
Но у меня вызывает вопрос аренда нападающего Джона Дурана, которого взяли за такую высокую зарплату за 4 месяца, чтобы «Зенит» стал чемпионом. Я считаю, что это определенно перебор.
- Колумбийца арендовали за 2,7 млн евро с необязательной опцией выкупа.
- Первую половину сезона нападающий провел в «Фенербахче»: 21 матч, 5 голов, 3 ассиста.
- В составе «Аль-Насра» Дуран забил 12 мячей в 18 играх. Саудовцы год назад заплатили за него 77 млн евро.
Источник: «Спорт день за днем»