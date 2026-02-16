Уведомлений пока нет
  • Пономарев – о новичке ЦСКА: «Найти такого – большая редкость»

Пономарев – о новичке ЦСКА: «Найти такого – большая редкость»

16 февраля, 00:34
2

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался о новом защитнике ЦСКА Матеусе Рейсе.

  • 30-летний бразилец перешел из «Спортинга» на правах свободного агента.
  • В составе предыдущей команды Рейс провел 222 матча, забил 3 гола и сделал 11 ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.

– Что думаете о покупке армейцами 30-летнего центрального защитника Рейса?

– ЦСКА был нужен центральный защитник. Есть Лукин, молодой Данилов, но это не совсем то. Важно, умеет ли этот легионер читать игру, чтобы действовать на опережение. А также, какой он при игре внизу при отборе мяча.

Данилов, например, этого не умеет, потому что не может сложиться. Ему сложно с таким ростом отбить мяч внизу. Если у Рейса с этим все в порядке, то это будет хорошо и армейцам такой футболист необходим.

– После ухода Дивеева эта позиция нуждалась в усилении?

– Да, но Дивеев не умеет играть внизу. У него нет стартовой скорости, как и дистанционной. Его конек – игра головой.

ЦСКА правильно делал, что искал центрального защитника с определенными качествами: чтобы играл головой и при этом хорошо действовал внизу. И найти такого – большая редкость.

У нас был в свое время Игнашевич, который соответствовал этим требованиям.

– У Рейса есть время сыграться, или ему все равно сложно будет адаптироваться и быстро вписаться в игру команды?

– Вообще не вижу здесь проблем. Он только почувствует партнеров и что они умеют делать и все.

– Пишут, что Рейса берут как лидера обороны ЦСКА. Не рискованно ли полагаться на легионера?

– Можно полагаться. Но я не очень доверяю бразильцам. Они не любят играть в обороне, а тянут одеяло на себя. Поэтому и не так заметно их защитников.

И потом, они любят выпендриваться, как это делает Мойзес. Ему обязательно нужно заниматься обводкой, чтобы его заметили. Он подключается в атаку.

Источник: «Евро-футбол»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рейс Матеус Пономарев Владимир
Комментарии (2)
Интерес
1771234847
В тексте столько противоречий,что и оценивать его не хочется.Вечно критичный ветеран разлил елей,а в конце "приземлил" свой вердикт- по национальному признаку. А я уверен, что никто из "уважаемых специалистов" фамилии Рейса и не слышал ранее, а услышав-посмотрел нарезки и что-то почитал про него.И вот появляется "сложившееся мнение".ПОка факт один : ЦСКА понадобился Рейс, и клуб его приобрёл.Но в этом решении так много странного и противоречивого(особенно , с позиции игрока и его окружения), что сами португальцы гадают :что это было? Поэтому нам остаётся ждать и надеяться,что этот выстрел не в молоко.
boris63
1771245733
Главное, чтобы держал себя в руках и не подставил команду, хорошо, что уже не сыграем с бычарами. Там эта Кордобина вечно провоцирующая.
