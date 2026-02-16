Пономарев – о новичке ЦСКА: «Найти такого – большая редкость»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался о новом защитнике ЦСКА Матеусе Рейсе.

30-летний бразилец перешел из «Спортинга» на правах свободного агента.

В составе предыдущей команды Рейс провел 222 матча, забил 3 гола и сделал 11 ассистов.

Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.

– Что думаете о покупке армейцами 30-летнего центрального защитника Рейса?

– ЦСКА был нужен центральный защитник. Есть Лукин, молодой Данилов, но это не совсем то. Важно, умеет ли этот легионер читать игру, чтобы действовать на опережение. А также, какой он при игре внизу при отборе мяча.

Данилов, например, этого не умеет, потому что не может сложиться. Ему сложно с таким ростом отбить мяч внизу. Если у Рейса с этим все в порядке, то это будет хорошо и армейцам такой футболист необходим.

– После ухода Дивеева эта позиция нуждалась в усилении?

– Да, но Дивеев не умеет играть внизу. У него нет стартовой скорости, как и дистанционной. Его конек – игра головой.

ЦСКА правильно делал, что искал центрального защитника с определенными качествами: чтобы играл головой и при этом хорошо действовал внизу. И найти такого – большая редкость.

У нас был в свое время Игнашевич, который соответствовал этим требованиям.

– У Рейса есть время сыграться, или ему все равно сложно будет адаптироваться и быстро вписаться в игру команды?

– Вообще не вижу здесь проблем. Он только почувствует партнеров и что они умеют делать и все.

– Пишут, что Рейса берут как лидера обороны ЦСКА. Не рискованно ли полагаться на легионера?

– Можно полагаться. Но я не очень доверяю бразильцам. Они не любят играть в обороне, а тянут одеяло на себя. Поэтому и не так заметно их защитников.

И потом, они любят выпендриваться, как это делает Мойзес. Ему обязательно нужно заниматься обводкой, чтобы его заметили. Он подключается в атаку.