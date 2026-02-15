Козлов рассказал о разговоре с Челестини после перехода в ЦСКА

Новичок ЦСКА Данила Козлов раскрыл подробности разговора с главным тренером команды Фабио Челестини.
– Пообщался ли ты с главным тренером?
– Да, разговаривал. Тоже пообщались, сделали некоторые корректировки и, я думаю, дальше будем только прогрессировать.
- ЦСКА заплатил «Краснодару» за атакующего полузащитника 150 миллионов рублей (1,63 млн евро).
- Срок контракта – до лета 2029 года с опцией продления еще на сезон.
- Козлов будет выступать за армейцев под 18-м номером.
- В составе «Краснодара» он забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 51 матче.
Источник: страница ЦСКА в ВК