Слуцкий назвал самого ошибающегося российского комментатора: «Чемпион мира во все времена»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий выбрал российского комментатора с наибольшим числом ошибок во время трансляций.

«Так как мы с Дзюбой одинаково к комментаторам относимся, мы очень часто играем в игру: собираемся смотреть футбол и насчитываем фактические ошибки за пять минут, у кого больше.

Ну, Геннадий Сергеевич Орлов – чемпион мира во все времена, это даже не обсуждается. Если у ближайшего конкурента пять фактических ошибок, то у Геннадия Сергеевича будет 20 за этот же промежуток времени. Тут всe, он вне конкуренции», – сказал Слуцкий.