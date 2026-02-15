Введите ваш ник на сайте
  Слуцкий назвал самого ошибающегося российского комментатора: «Чемпион мира во все времена»

Слуцкий назвал самого ошибающегося российского комментатора: «Чемпион мира во все времена»

Вчера, 23:42
9

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий выбрал российского комментатора с наибольшим числом ошибок во время трансляций.

«Так как мы с Дзюбой одинаково к комментаторам относимся, мы очень часто играем в игру: собираемся смотреть футбол и насчитываем фактические ошибки за пять минут, у кого больше.

Ну, Геннадий Сергеевич Орлов – чемпион мира во все времена, это даже не обсуждается. Если у ближайшего конкурента пять фактических ошибок, то у Геннадия Сергеевича будет 20 за этот же промежуток времени. Тут всe, он вне конкуренции», – сказал Слуцкий.

  • Орлову сейчас 80 лет.
  • Он перестал активно комментировать в 2020 году.

Источник: ютуб-канал «За деньги»
Россия. Премьер-лига Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид Орлов Геннадий
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1771190360
"а сейчас мы видим половину милицейской собаки" © орлов.
Ответить
NewLife
1771190605
Орлов только посмеется над твоими бесконечными тренерскими ошибками, придурок зюбин.
Ответить
Бумбраш
1771203153
Что то часто лионит и рукака вместе,и слышно "мы с дзюбой"? Уж не сожительствуют ли эти развратники окоянные?
Ответить
Виктор Урал09
1771211934
Да Орлов хотя бы в возрасте человек и всё равно в более или менее добром здравии, а что плетут молодые комментаторы-это же словесный понос! Матчи без звука смотрим-показатель их кретинизма, а Лёня с бревном стали, как сладкая парочка Twix, видимо, дзюбингом вместе интереснее заниматься!
Ответить
Просто-333
1771214676
Спорный выбор конечно. Как по мне-стаю со срач тв так вообще слушать не возможно.
Ответить
Динамиик
1771216887
Все верно. Не орел он уже. Старому грачу пора на покой.
Ответить
Бромантан
1771220143
Крестинин или как он там, вообще игроков не различает. Остальные весь матч сплетни рассказывают, как бабки у подъезда. Как-то пол матча за рулём был. Смотреть не вариант, просто слушал. Понятия не имею что в 1 тайме происходило)
Ответить
crf57
1771229312
Генич с Чердаком самые отвратительные людишки!
Ответить
