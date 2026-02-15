Новичок ЦСКА Козлов назвал любимую позицию на поле

Новичок ЦСКА Данила Козлов ответил, на какой позиции ему комфортнее всего играть.
«Как разносторонний игрок с разных сторон себя вижу, но, в принципе, любимая позиция под нападающим, атакующий полузащитник.
Но нет проблем сыграть и на другой позиции», – сказал Козлов.
- ЦСКА заплатил «Краснодару» за хавбека 150 миллионов рублей (1,63 млн евро).
- Срок контракта – до лета 2029 года с опцией продления еще на сезон.
- Козлов будет выступать за армейцев под 18-м номером.
- В составе «Краснодара» он забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 51 матче.
Источник: телеграм-канал ЦСКА