Новичок ЦСКА Козлов назвал любимую позицию на поле

Новичок ЦСКА Данила Козлов ответил, на какой позиции ему комфортнее всего играть.

«Как разносторонний игрок с разных сторон себя вижу, но, в принципе, любимая позиция под нападающим, атакующий полузащитник.

Но нет проблем сыграть и на другой позиции», – сказал Козлов.