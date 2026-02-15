Козлов обратился к болельщикам ЦСКА после трансфера из «Краснодара»

Новичок ЦСКА Данила Козлов поблагодарил фанатов армейского клуба.

«Уважаемые болельщики, спасибо за тeплые слова. И спасибо за поддержку, которую вы оказываете мне.

Это очень важно. Уверен, что вместе мы добьeмся больших успехов», – сказал Козлов.