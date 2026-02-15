Козлов обратился к болельщикам ЦСКА после трансфера из «Краснодара»

Новичок ЦСКА Данила Козлов поблагодарил фанатов армейского клуба.
«Уважаемые болельщики, спасибо за тeплые слова. И спасибо за поддержку, которую вы оказываете мне.
Это очень важно. Уверен, что вместе мы добьeмся больших успехов», – сказал Козлов.
- ЦСКА заплатил «Краснодару» за атакующего полузащитника 150 миллионов рублей (1,63 млн евро).
- Срок контракта – до лета 2029 года с опцией продления еще на сезон.
- Козлов будет выступать за армейцев под 18-м номером.
- В составе «Краснодара» он забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 51 матче.
Источник: телеграм-канал ЦСКА