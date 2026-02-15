«Балтика» подпишет бразильского форварда

«Балтика» возьмет в аренду у «Куябы» нападающего Дерика Ласерду.

У российского клуба будет право выкупа бразильца. В ближайшее время форвард прилетит на сборы «Балтики» в турецкий Белек.

С июля прошлого года 26-летний форвард выступал за «Спорт Ресифи» на правах аренды и забил 6 голов в 17 матчах в Серии A.