«Балтика» подпишет бразильского форварда

«Балтика» возьмет в аренду у «Куябы» нападающего Дерика Ласерду.
У российского клуба будет право выкупа бразильца. В ближайшее время форвард прилетит на сборы «Балтики» в турецкий Белек.
С июля прошлого года 26-летний форвард выступал за «Спорт Ресифи» на правах аренды и забил 6 голов в 17 матчах в Серии A.
- Ранее он также выступал в Европе за португальские «Академику» (Коимбра) и «Морейренсе», а также испанскую «Понферрадину».
- Transfermarkt оценивает стоимость Ласерды в 1,5 миллиона евро.
Источник: Legalbet