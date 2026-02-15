Названо условие для перехода экс-спартаковца Шамара в «Сочи»

«Сочи» пока не может дозаявить нападающего Шамара Николсона и вингера Густаво Фуртадо.

Клубу необходимо отдать в аренду или расторгнуть контракты с двумя футболистами, после этого появится возможность заявить двух новых игроков.

Фуртадо уже прибыл в расположение «Сочи», тогда как Николсон пока не приехал.

Права на ямайца принадлежат «Тихуане». Сообщалось, что в 29 матчах за мексиканский клуб в 2025 году ямаец забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

Бразильца Фуртадо «Сочи» возьмет в аренду у «Краснодара».