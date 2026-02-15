Введите ваш ник на сайте
  Глушаков оценил шансы «Спартака» побороться с «Зенитом» и «Краснодаром»

Глушаков оценил шансы «Спартака» побороться с «Зенитом» и «Краснодаром»

Сегодня, 10:50
11

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о перспективах красно-белых во второй части сезона.

– Как оцениваешь перспективы «Спартака» во второй части сезона?

– Мне сложно сказать, потому что будет новый тренер, новая подготовка, новые игроки какие-то будут привлекаться. Оттуда надо отталкиваться, сейчас сложно сказать, какой будет результат «Спартака» и итоговое место. Им сложно будет догнать «Зенит», «Краснодар». Сейчас и ЦСКА укрепилось. Но всe равно будем болеть за «Спартак», а там видно будет.

– Глобально приход Карседо – это хороший вариант для «Спартака» ?

– Я не знаю этого тренера. Не могу пока ничего сказать. Всe время нужно оценивать по окончательному результату, – сказал Глушаков.

  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров. Команда отстает от «Краснодара» на 11 очков, от «Зенита» – на 10.
  • Чемпионат России возобновится 27 февраля.

Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Краснодар Глушаков Денис
