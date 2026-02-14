Экс-глава «Спартака» спрогнозировал, когда уволят Карседо

Бывший директор «Спартака» Юрий Заварзин поделился ожиданиями от работы главного тренера Хуана Карлоса Карседо.

5 января «Спартак» назначил главным тренером Хуана Карлоса Карседо.

Команда занимает 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.

От идущего на третьем месте «Локомотива» красно-белые отстают на 8 очков

«Спартак» лучше не станет. Вадим Романов остался, но а Карседо выдающийся тренер, что ли?

Главную роль в «Спартаке» будет играть психология футболистов. Хорошо, если красно-белые окажутся в пятерке по итогам сезона. Уже в конце этого сезона Карседо уберут. «Спартак» мог бы оставить Романова и спокойно доиграть сезон. Карседо ничего из себя не представляет. Зачем тогда оставляли Романова?» – сказал Заварзин.