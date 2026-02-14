Введите ваш ник на сайте
Экс-глава «Спартака» спрогнозировал, когда уволят Карседо

Вчера, 16:52
10

Бывший директор «Спартака» Юрий Заварзин поделился ожиданиями от работы главного тренера Хуана Карлоса Карседо.

  • 5 января «Спартак» назначил главным тренером Хуана Карлоса Карседо.
  • Команда занимает 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.
  • От идущего на третьем месте «Локомотива» красно-белые отстают на 8 очков

«Спартак» лучше не станет. Вадим Романов остался, но а Карседо выдающийся тренер, что ли?

Главную роль в «Спартаке» будет играть психология футболистов. Хорошо, если красно-белые окажутся в пятерке по итогам сезона. Уже в конце этого сезона Карседо уберут. «Спартак» мог бы оставить Романова и спокойно доиграть сезон. Карседо ничего из себя не представляет. Зачем тогда оставляли Романова?» – сказал Заварзин.

Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Литейный 4 (returned)
1771079024
Очередной псих. Гыгыгы
Ответить
Skull_Boy
1771080030
Уже знаем летом, на крайний случай зимой
Ответить
САДЫЧОК
1771082286
Сколько желчи в этом типе?! Всё потому что он случайный пассажир был в руководстве Спартака
Ответить
FWSPM
1771083413
Про Спартак делать прогнозы - последнее дело
Ответить
Хулиганин
1771084242
Этот хмырь будучи гендиром Спартака на пару с главбухом деньги от "Ромы" за Аленя попилили и попали под уголовку. А после быренько сбежали оба в мусарню и дело замяли.
Ответить
Интерес
1771084345
Этого никто ещё достоверно не знает.Браки совершаются на небесах,а назначения-увольнения-в офисах да саунах.
Ответить
Бумбраш
1771084923
Сказал так сказал,может поэтому ты и бывший?
Ответить
andr45
1771090350
СПОРТС“ 7.07./2003 Представитель ФСЭНП: «В настоящее время по уголовному делу ФСНП предъявила обвинения Юрию Заварзину» в нарушении валютного законодательства России.» В конце марта текущего года ФСНП возбудила уголовное дело по статье 193 Уголовного кодекса (невозврат из-за рубежа денежных средств в иностранной валюте) и статьи 199 часть 2 УК (уклонение организации от уплаты налогов), в рамках которого проводились следствия в отношении причастности бывших руководителей столичного клуба "Спартак"Юрия Заварзина к нарушению валютного законодательства. Бывший руководитель клуба подозревались в причастности к факту невозврата выручки из-за рубежа в размере $7 млн после продажи футболиста Дмитрия Аленичева итальянскому клубу «Рома».
Ответить
  • Читайте нас: 