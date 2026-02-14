Креспо получил работу в РПЛ

«Динамо Мх» объявило о назначении нового тренера по физподготовке. Им стал Рубен Креспо.
«Добро пожаловать в семью, Рубен!» – написали махачкалинцы.
- Креспо обучался в Университете Эдинбурга (Шотландия, один из старейших и ведущих вузов Великобритании), получил степень магистра – специалиста для работы в сфере спорта высших достижений, в том числе степень элитного тренера по физподготовке от Испанской футбольной федерации.
- Ранее он работал в испанском клубе «Расинг» из своего родного города Сантандер и в Испанской федерации футбола.
- «Динамо» идет в зоне переходных матчей РПЛ.
Источник: телеграм-канал «Динамо Мх»