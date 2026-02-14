«Локо» и «Крылья Советов» меняются игроками

«Локомотив» и «Крылья Советов» вскоре оформят обмен футболистами.

В Самару отправляется полузащитник Данила Годяев, в Москву – форвард Иван Олейников.

«Расклад 150 против 50 миллионов рублей – итого команда Адиева получит лишь 100 мультов за 27-летнего Олейникова, тогда как в обратном направлении проследует 21-летний Годяев.

Зато «Крылья» закроют долги и откроют возможность дозаявлять новичков», – написал источник.