«Локо» и «Крылья Советов» меняются игроками

«Локомотив» и «Крылья Советов» вскоре оформят обмен футболистами.
В Самару отправляется полузащитник Данила Годяев, в Москву – форвард Иван Олейников.
«Расклад 150 против 50 миллионов рублей – итого команда Адиева получит лишь 100 мультов за 27-летнего Олейникова, тогда как в обратном направлении проследует 21-летний Годяев.
Зато «Крылья» закроют долги и откроют возможность дозаявлять новичков», – написал источник.
- 27-летний Олейников стоит 1,5 миллиона евро.
- В сезоне РПЛ воспитанник ЦСКА провел 13 матчей, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.
- 21-летний воспитанник «Локо» Годяев провел в сезоне РПЛ всего 3 матча.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова