Радимов в процентах оценил готовность «Зенита» к сезону

Бывший зенитовец Владислав Радимов поделился впечатлениями от Зимнего кубка РПЛ.
- Турнир выиграл ЦСКА.
- «Зенит» оказался последним.
- Сезон РПЛ возобновится 27 февраля.
«В концовке турнира все, скажем так, побежали за результатом, особенно в последний день. Не скажу, что результат – это ключевое, но проигрывать никто не хочет. И в принципе, на мой взгляд, все команды были примерно равны. Но если говорить о том, что наиболее подготовлен к возобновлению РПЛ, то на первом месте – «Краснодар» – на 90%. Процентов на 80 готов ЦСКА, которому надо вернуть Лукина и исправить линию обороны.
Готовность «Зенита» – 60%, потому что пока мы не видели в деле Джона Дурана, да и Джон Джон сыграл не так много, так что есть, куда прибавлять. Ну и «Динамо» еще надо работать и работать с этими двумя нападающими и Бителло слева», – сказал Радимов.
Источник: «РБ Спорт»