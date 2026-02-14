Радимов в процентах оценил готовность «Зенита» к сезону

Бывший зенитовец Владислав Радимов поделился впечатлениями от Зимнего кубка РПЛ.

Турнир выиграл ЦСКА.

«Зенит» оказался последним.

Сезон РПЛ возобновится 27 февраля.

«В концовке турнира все, скажем так, побежали за результатом, особенно в последний день. Не скажу, что результат – это ключевое, но проигрывать никто не хочет. И в принципе, на мой взгляд, все команды были примерно равны. Но если говорить о том, что наиболее подготовлен к возобновлению РПЛ, то на первом месте – «Краснодар» – на 90%. Процентов на 80 готов ЦСКА, которому надо вернуть Лукина и исправить линию обороны.

Готовность «Зенита» – 60%, потому что пока мы не видели в деле Джона Дурана, да и Джон Джон сыграл не так много, так что есть, куда прибавлять. Ну и «Динамо» еще надо работать и работать с этими двумя нападающими и Бителло слева», – сказал Радимов.