Клуб РПЛ продлил контракты с тремя игроками, отыгравшими более 100 матчей за команду

«Динамо Мх» продлило контракты с Никитой Глушковым, Сосланом Кагермазовым и Идаром Шумаховым.

«Клуб подписал новые соглашения с тремя игроками, каждый из которых провел более ста матчей за махачкалинское «Динамо».

Летом 2026-го истекали сроки прежних контрактов Никиты Глушкова, Идара Шумахова и Сослана Кагермазова.

Руководство клуба предложило им новые контракты. Все трое приняли предложения «Динамо».

Сослан, Идар, Никита, спасибо за верность клубу! 💙🤍» – говорится в сообщении.