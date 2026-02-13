Клуб РПЛ продлил контракты с тремя игроками, отыгравшими более 100 матчей за команду

«Динамо Мх» продлило контракты с Никитой Глушковым, Сосланом Кагермазовым и Идаром Шумаховым.
«Клуб подписал новые соглашения с тремя игроками, каждый из которых провел более ста матчей за махачкалинское «Динамо».
Летом 2026-го истекали сроки прежних контрактов Никиты Глушкова, Идара Шумахова и Сослана Кагермазова.
Руководство клуба предложило им новые контракты. Все трое приняли предложения «Динамо».
Сослан, Идар, Никита, спасибо за верность клубу! 💙🤍» – говорится в сообщении.
- 26-летний полузащитник Глушков в этом сезоне провел за клуб 24 матча, сделал 1 ассист.
- 29-летний защитник Кагермазов в нынешнем сезоне сыграл за махачкалинцев 17 встреч.
- 26-летний защитник Шумахов в сезоне-2025/26 провел за «Динамо Мх» 21 матч, сделал 1 ассист.
Источник: телеграм-канал ФК «Динамо» Махачкала