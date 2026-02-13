Определен самый популярный автомобиль среди игроков «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, какая марка авто самая популярная в команде.
«Авто в команде? Все банальные. «Гелендвагенов» у нас много в команде. Я посчитал, у нас в моменте девять штук было, а мне он никогда не нравился. Реально никогда не нравился, но тут решил, нужно попробовать тоже взять.
Банальные машины у всех, никто не выделяется», – сказал Мостовой на ютуб-канале «Зенита».
- «Зенит» сейчас на сборе в ОАЭ.
- Команда отстает от лидирующего в РПЛ «Краснодара» на очко.
- «Зенит» проводит 100-й сезон.
Источник: «Чемпионат»