Определен самый популярный автомобиль среди игроков «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, какая марка авто самая популярная в команде.

«Авто в команде? Все банальные. «Гелендвагенов» у нас много в команде. Я посчитал, у нас в моменте девять штук было, а мне он никогда не нравился. Реально никогда не нравился, но тут решил, нужно попробовать тоже взять.

Банальные машины у всех, никто не выделяется», – сказал Мостовой на ютуб-канале «Зенита».