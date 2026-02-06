Орлов ответил, сохранят ли Мостовой и Глушенков место в составе «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов порассуждал о конкуренции в атаке «Зенита» после подписания новых легионеров.

– Не считаете ли вы, что с приходом Джона Джона и Джона Дурана в «Зенит» сядет в глубокий запас Мостовой? А Глушенков будет попадать в состав через раз. Это бомба замедленного действия?

– Чего сейчас думать?! Кто будет сильнее, тот и будет в основном составе. Это профессиональное решение вопроса. Тренер будет ставить того, кто лучше, чтобы добиться результата и успеха.

А кто сядет на лавку, кто не сядет – чего сейчас об этом думать? Тот же Мостовой понимает, что новички – это ему конкуренция и что он должен бороться.