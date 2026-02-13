Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Экс-психолог академии «Зенита»: «Была дважды в академии «Спартака» – ничего не почерпнула»

Экс-психолог академии «Зенита»: «Была дважды в академии «Спартака» – ничего не почерпнула»

Вчера, 17:44
5

Бывший психолог академии «Зенита» Ирина Рюхина высказалась о конференции спортивных психологов, проводимой академией «Спартака».

– Вы первый психолог в клубах РПЛ. Общались с коллегами из других клубов?

– Академия «Спартака» ежегодно проводит конференции, куда приглашают спортивных психологов. Была там дважды – и особо ничего не почерпнула, ведь у меня свое видение спортивной психологии. Хвалила себя за то, что отличаюсь от других. Я спортсменка и вижу спортивную психологию глубже.

– Мнение каких коллег все же запомнили?

– Запомнился выезд на конференцию «Шальке», где были спортивные психологи, работающие в футболе. Нас было пятеро: я, две женщины и двое мужчин – все из игровых видов спорта. Тогда я для себя подчеркнула: без опыта игрока нереально быть спортивным психологом высшего уровня. В целом, можно – но без знания специфики информация будет преподноситься по-другому.

  • Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин ранее рассказал, что отказался от психолога в академии клуба.
  • Рюхина проработала в ней 10 лет.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1770995544
правильно тебя чипсоед уволил
Ответить
FCSpartakM
1771000202
Да вы там всей академией ничего ни у кого не почерпнули, видимо, раз академия в таком ассе
Ответить
VVM1964
1771002800
А вот если бы подчерпнула, до сих пор работала бы!))...
Ответить
Айболид
1771005250
обиженные внизу . без низ - никак . таков менталитет сих господ - любимого родителя готовы залушить за косой взгляд в сторону "их прелести".
Ответить
Desma
1771010186
"Нас было пятеро: я, две женщины и двое мужчин" Видимо "Я" ещё была девственницей?
Ответить
