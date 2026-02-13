Экс-психолог академии «Зенита»: «Была дважды в академии «Спартака» – ничего не почерпнула»

Бывший психолог академии «Зенита» Ирина Рюхина высказалась о конференции спортивных психологов, проводимой академией «Спартака».

– Вы первый психолог в клубах РПЛ. Общались с коллегами из других клубов?

– Академия «Спартака» ежегодно проводит конференции, куда приглашают спортивных психологов. Была там дважды – и особо ничего не почерпнула, ведь у меня свое видение спортивной психологии. Хвалила себя за то, что отличаюсь от других. Я спортсменка и вижу спортивную психологию глубже.

– Мнение каких коллег все же запомнили?

– Запомнился выезд на конференцию «Шальке», где были спортивные психологи, работающие в футболе. Нас было пятеро: я, две женщины и двое мужчин – все из игровых видов спорта. Тогда я для себя подчеркнула: без опыта игрока нереально быть спортивным психологом высшего уровня. В целом, можно – но без знания специфики информация будет преподноситься по-другому.