Экс-игроки «Спартака» и ЦСКА отказались от новых контрактов с «Крыльями»

Защитник Николай Рассказов и вингер Иван Олейников отказались продлевать контракты с «Крыльями Советов».

У 28-летнего экс-спартаковца Рассказова летом заканчивается срок контракта с самарцами. С высокой долей вероятности он покинет клуб в статусе свободного агента. если, конечно, «Крылья Советов» не придумают, как уговорить его остаться.

У 27-летнего Олейникова ситуация немного иная. Его контракт действует до лета 2027 года и теперь, в связи с его отказом продлевать договор, самарцы не прочь продать футболиста. Сейчас экс-игроком ЦСКА интересуются «Локомотив», «Рубин» и «Балтика».