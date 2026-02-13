В «Динамо» объяснили, почему не были чемпионами уже 50 лет

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев высказался о неудачах команды в борьбе за трофеи.

–Вы для себя нашли объяснение, почему клуб уже 30 с лишним лет не может выиграть трофей, а в этом году период без чемпионства скорее всего дойдет до отметки в 50 лет?

– Я человек бизнеса и очень прагматично смотрю на вещи. Много раз складывалось сочетание определенных факторов, которые, к сожалению, не давали нам взять трофей.

Вспомните относительно недавний финал Кубка России 2022 года в «Лужниках», когда мы проиграли «Спартаку» (1:2). Казалось, была реальная возможность взять трофей. Но не забили пенальти в концовке, не сравняли счет и не получилось серии пенальти, которую могли выиграть.

Потом 2024 год и последний тур чемпионата с «Краснодаром» (0:1), где были уже буквально на волосок от золота, но что-то не сложилось. Хотя команда в тот период показывала достаточно качественный футбол, вполне чемпионский, и трофей был бы заслуженным.

– Вы назвали последние эпизоды в жизни клуба, когда он уже подходил к заветной цели, но до этого были десятилетия тотального безвременья, и даже при наличии денег и хорошего состава и близко не было борьбы за медали и трофеи.

– Скажем так, я не большой поклонник версии о так называемом «проклятии Севидовой», что оно якобы преследует «Динамо», и нам нужно что-то сделать, условно говоря – пройти вокруг стадиона три раза, чтобы его снять. Не стал бы на этом фокусироваться.

– Тогда какие рациональные причины?

– Клуб проходил разные этапы своего развития. Были взлеты и падения. Были объективные и субъективные факторы, влиявшие на отсутствие трофеев. Менялись владельцы, случались разные периоды в истории страны, влиявшие в том числе и на «Динамо» – клуб пережил непростые времена в конце 1980-х годов, когда разваливался Советский Союз, затем были 1990–2000-е годы и много хаоса.

К счастью, мы видим, что с 2010 года клуб начал преображаться. Я думаю, мы уже подошли к тому этапу, когда выстроена четкая структура управления клубом и создана необходимая инфраструктура.

Конечно, нам бы хотелось – и такая работа ведется – улучшить условия работы нашей детской футбольной академии, потому что она – залог успеха нашего клуба. Посмотрите на состав предсезонных матчей с китайскими клубами на турнире BetBoom Dynamo Global Challenge, как много выпускников академии играют, показывают свое мастерство, и мы этим довольны.

Надо всем вместе работать и готовить команду к тому, чтобы был победный дух, который позволит нашим ребятам поверить в свои силы.

И создать им хорошие условия, чтобы они могли себя реализовать, чтобы тренерский штаб действительно по максимуму смог подготовить их физически и ментально, настроить на победу, чтобы они действительно показали тот футбол, о котором мечтают болельщики.

И этот футбол обязательно будет победным для «Динамо». Когда это получится, тогда и титулы придут. В этом году очень хотим завоевать Кубок России – это цель, которую мы преследуем. Уверен, что и за чемпионство в ближайшие сезоны мы тоже будем биться.