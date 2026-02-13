Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В «Динамо» объяснили, почему не были чемпионами уже 50 лет

Вчера, 11:59
5

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев высказался о неудачах команды в борьбе за трофеи.

–Вы для себя нашли объяснение, почему клуб уже 30 с лишним лет не может выиграть трофей, а в этом году период без чемпионства скорее всего дойдет до отметки в 50 лет?

– Я человек бизнеса и очень прагматично смотрю на вещи. Много раз складывалось сочетание определенных факторов, которые, к сожалению, не давали нам взять трофей.

Вспомните относительно недавний финал Кубка России 2022 года в «Лужниках», когда мы проиграли «Спартаку» (1:2). Казалось, была реальная возможность взять трофей. Но не забили пенальти в концовке, не сравняли счет и не получилось серии пенальти, которую могли выиграть.

Потом 2024 год и последний тур чемпионата с «Краснодаром» (0:1), где были уже буквально на волосок от золота, но что-то не сложилось. Хотя команда в тот период показывала достаточно качественный футбол, вполне чемпионский, и трофей был бы заслуженным.

– Вы назвали последние эпизоды в жизни клуба, когда он уже подходил к заветной цели, но до этого были десятилетия тотального безвременья, и даже при наличии денег и хорошего состава и близко не было борьбы за медали и трофеи.

– Скажем так, я не большой поклонник версии о так называемом «проклятии Севидовой», что оно якобы преследует «Динамо», и нам нужно что-то сделать, условно говоря – пройти вокруг стадиона три раза, чтобы его снять. Не стал бы на этом фокусироваться.

– Тогда какие рациональные причины?

– Клуб проходил разные этапы своего развития. Были взлеты и падения. Были объективные и субъективные факторы, влиявшие на отсутствие трофеев. Менялись владельцы, случались разные периоды в истории страны, влиявшие в том числе и на «Динамо» – клуб пережил непростые времена в конце 1980-х годов, когда разваливался Советский Союз, затем были 1990–2000-е годы и много хаоса.

К счастью, мы видим, что с 2010 года клуб начал преображаться. Я думаю, мы уже подошли к тому этапу, когда выстроена четкая структура управления клубом и создана необходимая инфраструктура.

Конечно, нам бы хотелось – и такая работа ведется – улучшить условия работы нашей детской футбольной академии, потому что она – залог успеха нашего клуба. Посмотрите на состав предсезонных матчей с китайскими клубами на турнире BetBoom Dynamo Global Challenge, как много выпускников академии играют, показывают свое мастерство, и мы этим довольны.

Надо всем вместе работать и готовить команду к тому, чтобы был победный дух, который позволит нашим ребятам поверить в свои силы.

И создать им хорошие условия, чтобы они могли себя реализовать, чтобы тренерский штаб действительно по максимуму смог подготовить их физически и ментально, настроить на победу, чтобы они действительно показали тот футбол, о котором мечтают болельщики.

И этот футбол обязательно будет победным для «Динамо». Когда это получится, тогда и титулы придут. В этом году очень хотим завоевать Кубок России – это цель, которую мы преследуем. Уверен, что и за чемпионство в ближайшие сезоны мы тоже будем биться.

  • «Динамо» в последний раз выигрывало Кубок России в 1995 году, в последний раз было чемпионом в Высшей лиге СССР в сезоне-1976 (весна).
  • В этом сезоне команда занимает 10-е место в чемпионате России и вышла в полуфинал пути РПЛ FONBET Кубка России.

Еще по теме:
Черчесов сказал, звали ли его в «Спартак» или «Динамо»
Экс-полузащитник «Краснодара» и «Рубина» вошел в тренерский штаб «Динамо» 2
Овечкин встретился с игроком «Динамо» в Дубае 6
Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
шахта Заполярная
1770978648
Бла-бла-бла, мы должны, мы можем, мы обязаны... и так 50 лет. А чем менты Севидову обидели, подскажите, кто помнит или знает.
Ответить
Император 1
1770979918
Не были чемпионами, потому что не выиграли ничего)
Ответить
crf57
1770984784
ДИНАМО - жалкая команда с ленивыми игрочишками и подленьким недотренером!
Ответить
Главные новости
Решение по Миллеру, состояние Слуцкого, Сафонов пропустил три, российский участник еврокубкового финала близок к закрытию и другие новости
01:16
Луганская «Заря» будет играть во Второй лиге
01:07
15
Головин получил 2 желтые карточки за 20 секунд
00:49
2
У желающего покинуть «Крылья Советов» Рассказова появился вариант в РПЛ
00:29
4
Головин оформил ассистентский дубль за 2 минуты
Вчера, 23:50
6
Полный список стран, выступающих за возвращение России
Вчера, 23:32
10
Полный список стран, выступивших против возвращения России
Вчера, 23:16
15
«Рубин» избавился от Рахимова по двум причинам
Вчера, 23:06
1
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Ренну» (1:3)
Вчера, 22:57
10
Личка отказал клубу РПЛ
Вчера, 22:47
1
Все новости
Все новости
Отец «русского Холанда» прояснил его будущее
00:22
В «Динамо» разочарованы Миранчуком
00:14
1
Слуцкий назвал лучшего комментатора России
00:02
«Волк в овечьей шкуре»: «Спартак» призвали избавиться от Реброва
Вчера, 23:42
3
Полный список стран, выступающих за возвращение России
Вчера, 23:32
10
Реакция Черданцева на олимпийский прокат фигуриста Гуменника
Вчера, 23:24
2
Полный список стран, выступивших против возвращения России
Вчера, 23:16
15
«Рубин» избавился от Рахимова по двум причинам
Вчера, 23:06
1
Личка отказал клубу РПЛ
Вчера, 22:47
1
«Рубин» перехватывает у «Локо» нападающего «Крыльев Советов»
Вчера, 22:28
ЦСКА улучшит предложение по форварду «Баии» до 14 миллионов
Вчера, 22:22
9
Определен самый популярный автомобиль среди игроков «Зенита»
Вчера, 22:10
5
Знаменитый европейский агент отказался от Тюкавина: «Статус изгоя дает отрицательный фактор»
Вчера, 21:37
3
Реакция Генича на нового тренера «Динамо»
Вчера, 21:11
1
Фанаты «Зенита» определили главного соперника в чемпионской гонке
Вчера, 21:03
6
ЦСКА предложил 11 миллионов за уругвайского форварда
Вчера, 20:47
3
Экс-судья РПЛ Мешков нашел новую работу
Вчера, 20:32
5
Степашин рассказал, как он спас Бабаева от трансфера в «Спартак»
Вчера, 20:15
15
«Газпром» принял серьезное решение по Миллеру
Вчера, 20:02
21
Осинькин пожаловался на комплектование «Сочи»
Вчера, 19:31
2
Фото«Зенит» получил престижную награду из рук Боярского
Вчера, 19:11
12
ФотоРоссиянин попал в символическую сборную из игроков, выступавших только за один клуб
Вчера, 18:34
2
Тюкавин сказал, готов ли биться за тренеров «Динамо»
Вчера, 18:32
Березовский назвал двух лучших вратарей РПЛ
Вчера, 18:28
ФотоАутсайдер Первой лиги пополнился игроком «Спартака»
Вчера, 18:10
2
Черчесов рассказал, как получить «настоящего» Дзюбу
Вчера, 17:59
4
Хавбек «Ростова» не включил «Спартак» в число топ-клубов
Вчера, 17:52
36
Экс-психолог академии «Зенита»: «Была дважды в академии «Спартака» – ничего не почерпнула»
Вчера, 17:44
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 