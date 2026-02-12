Песьяков раскрыл, кем будет после игровой карьеры

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков раскрыл планы на постигровую жизнь.

– Какая у вас главная цель?

– Предпочел бы остаться в профессии, заняться тренерством.

– С кого будете брать пример?

– Будет большой микс, начиная с Виталия Витальевича Кафанова и завершая моим первым тренером. Кафанов привел мою голову в порядок. Он требует попробовать это или это. Я начал прокручивать какие‑то моменты перед тренировками. Это помогает.

– Жизненная цель?

– Воспитать достойных и счастливых детей, если получится.