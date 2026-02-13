Канчельскис сказал, за что поборется «Спартак» во второй части сезона

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от выступлений «Спартака» во второй половине сезона-2025/26.

«Какие у меня могут быть ожидания от выступления «Спартака» во второй половине? Да, у красно-белых сейчас новый главный тренер. При этом в чемпионате они идут только на шестой позиции. Что тут может случиться?

Как всегда, «Спартак» будет бороться за пятое или четвертое место. Я так говорил еще в начале сезона. Вот мы и видим, за что они сейчас сражаются. Ничего нового про «Спартак» сказать нельзя», – сказал Канчельскис.