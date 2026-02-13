Колосков высказался о росте цен на продукты в России

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о росте цен на продукты и коммунальные услуги в России.

«Лично я не заметил роста цен на коммунальные услуги, потому что не занимаюсь этой темой у себя в семье. Не знаю, что там происходит с ценами, но какие-то разговоры слышал, в прессе читал.

Что касается цен на продукты в магазинах – не скажу, что хожу специально посмотреть на ценники, магазин – это же не музей. Я раз в две недели езжу в гипермаркет METRO – закупаюсь, на этом мои функции заканчиваются. Все остальное делают другие члены моей семьи. В этой сети магазинов не увидел роста цен, все как обычно.

Но нужно понимать, что все это индивидуально и зависит от того, кто, сколько, где и конкретно что покупает», – сказал Колосков.