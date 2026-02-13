Введите ваш ник на сайте
Колосков высказался о росте цен на продукты в России

Вчера, 15:16
20

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о росте цен на продукты и коммунальные услуги в России.

«Лично я не заметил роста цен на коммунальные услуги, потому что не занимаюсь этой темой у себя в семье. Не знаю, что там происходит с ценами, но какие-то разговоры слышал, в прессе читал.

Что касается цен на продукты в магазинах – не скажу, что хожу специально посмотреть на ценники, магазин – это же не музей. Я раз в две недели езжу в гипермаркет METRO – закупаюсь, на этом мои функции заканчиваются. Все остальное делают другие члены моей семьи. В этой сети магазинов не увидел роста цен, все как обычно.

Но нужно понимать, что все это индивидуально и зависит от того, кто, сколько, где и конкретно что покупает», – сказал Колосков.

  • В феврале жители ряда регионов России массово жалуются на возросшие платежи за коммунальные услуги.

Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1770986051
Дай мне ЗП хотя бы в 150к и я коммуналку замечать не буду, а тем более не буду смотреть на цены в магазинах
Ответить
Good_win_ФКСМ
1770986107
вы бы еще у дедушки спросили: как там коммуналка в Кремле.... такие опросы надо делать среди обычных людей, а не тех, кто у кормушки....
Ответить
АЛЕКС 58
1770986232
Ну не будет же он нынешнюю власть обвинять в грабеже своих граждан. У таких всё хорошо. Пенсию ему в 15 тыс. и сразу всё увидит и взвоет
Ответить
Cleaner
1770986687
У кого-то щи жидкие, а у кого-то жемчуг мелкий...
Ответить
Дырокол
1770989785
Ссать ему в рот, уроду!!! Может он и не заметит, как ему вливает в хлебало струя мочи? Ну так мочитесь сильней!!!!!
Ответить
FFR
1770990260
Колосков в футболе точно так же разбирался, всё мимо.
Ответить
Дырокол
1770990729
Гордость и Предубеждения и Стыдно!!!
Ответить
FWSPM
1770992954
рфс получил за год от уефа 10 лямов евро...про повышение коммуналки как и про многое другое можно не беспокоиться
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1770993546
А я заметил, раньше ел Доширак каждый день,теперь через день
Ответить
нейтральныйкакникто
1770994924
Что вы хотите от дедушки 84,5 лет!!!!Молодец что хоть говорить ещё может а не мычит!.А то что говорит - ему простительно, ведь старенький !!! И не факт , что его высказывания не подредактировали ,как надо!!!
Ответить
