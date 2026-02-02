Колосков – об игре Сафонова за «ПСЖ»: «Не могу понять, что здесь выдающегося»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что игра российского вратаря Матвея Сафонова в составе «ПСЖ» не заслуживает такого пристального внимания.

Голкипер в воскресенье помог парижанам победить «Страсбур» (2:1).

На 21‑й минуте он отразил пенальти.

– Можно ли Сафонова уже назвать первым номером «ПСЖ», или пока рано об этом говорить?

– Откуда я знаю, это должен тренер сказать: первый он или нет. То, что он играет в стартовом составе последние несколько игр, уже говорит о том, что укрепил свои позиции и что начинает выигрывать конкуренцию у своего визави.

Но вообще‑то, честно говоря, я не очень понимаю такой особо повышенный интерес к тому, что делает Сафонов. Это его работа. Ведь его приглашали, чтобы он брал пенальти, отражал удары в створ ворот.

Вот если бы Кварацхелия пенальти отбил – вот это бы сенсация была, это можно было бы вынести во все заголовки. Но это вратарь, это работа такая, что здесь такого выдающегося, не могу понять.

Я рад за него, рад, что он не только пенальти берет, но и выигрывает какие‑то еще единоборства, выходит, по‑моему, третий матч [в чемпионате Франции] в стартовом составе. Всe это хорошо, но не надо делать супергероя какого‑то.