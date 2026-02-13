Топ-3 лучших тренера в истории РПЛ по версии Радимова

Владислав Радимов составил тройку лучших тренеров в истории российской Премьер-лиги.

«Я Романцева поставлю на первое место, по совокупности говорю. Я с ним работал, прекрасно понимаю, какое поколение он воспитал, и не одно. Самое главное то, как он видел футбол и доносил до футболистов, а они выполняли.

На второе место я поставлю Семака по совокупности того, что он делает. Просто представляю, насколько тяжело тащить такую махину, как «Зенит».

А третье место – Дик Адвокат, который добился с «Зенитом» очень многого», – сказал Радимов.