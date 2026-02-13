Введите ваш ник на сайте
Топ-3 лучших тренера в истории РПЛ по версии Радимова

Вчера, 00:41
8

Владислав Радимов составил тройку лучших тренеров в истории российской Премьер-лиги.

«Я Романцева поставлю на первое место, по совокупности говорю. Я с ним работал, прекрасно понимаю, какое поколение он воспитал, и не одно. Самое главное то, как он видел футбол и доносил до футболистов, а они выполняли.

На второе место я поставлю Семака по совокупности того, что он делает. Просто представляю, насколько тяжело тащить такую махину, как «Зенит».

А третье место – Дик Адвокат, который добился с «Зенитом» очень многого», – сказал Радимов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Кюрасао Зенит Адвокат Дик Романцев Олег Радимов Владислав Семак Сергей
platinum93
1770958431
Романцев понятно, лучший, второй наверное все таки Газзаев, а вот третий под вопросом вообще, ну по совокупности, наверное Адвокаат
Ответить
Taps
1770962498
Семак, наверное, заслал парню нехило.
Ответить
Good_win_ФКСМ
1770967368
ну, с первым никто не спорит. На второе место - скорее Гуса Хиддинка можно в благодарность за работу со "спящими гигантами", теми, кто никому и ничего не должен и т.д.... либо Газзаева за его период с ЦСКА и взятие КУЕФА. Ну а на третье - мюллера: только благодаря которому и Дик, и физрук смогли выиграть свои чемпионаты)))
Ответить
Volrad777
1770972951
Семак кроме жалости ничего не вызывает
Ответить
OldenVad
1770973105
Бердыев всяко лучше Семака и Адвоката, с Газаевым скорее соглашусь
Ответить
АлексМак
1770984340
верный расклад
Ответить
