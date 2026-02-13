Орлов определил самого перспективного вратаря «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о голкиперах «Зенита»

«Что происходит с вратарями команды? Просто какая-то загадка. Голкиперы приходят в «Зенит», ярко себя проявляют в первом сезоне. Но что потом? Имею в виду, например, Латышонка. Был первым номером, затем проиграл конкуренцию Адамову, потерял уверенность. Его ошибка, когда он отбил мяч перед собой, как раз и привела к первому голу «Краснодара».

Адамов перед зимней паузой в чемпионате начал выручать. Но он все-таки теряется при игре на выходах. А вот Москвичев мне видится сейчас самым перспективным во вратарской бригаде питерцев.

Любопытно, что именно Богдан начинал встречи с «Динамо» и ЦСКА на зимнем турнире РПЛ и в целом довольно неплохо себя проявил. У парня великолепные данные. Хладнокровен, с характером. Считаю, именно на него и нужно делать ставку», – сказал Орлов.