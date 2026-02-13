Введите ваш ник на сайте
Орлов определил самого перспективного вратаря «Зенита»

Вчера, 10:51
9

Комментатор Геннадий Орлов высказался о голкиперах «Зенита»

«Что происходит с вратарями команды? Просто какая-то загадка. Голкиперы приходят в «Зенит», ярко себя проявляют в первом сезоне. Но что потом? Имею в виду, например, Латышонка. Был первым номером, затем проиграл конкуренцию Адамову, потерял уверенность. Его ошибка, когда он отбил мяч перед собой, как раз и привела к первому голу «Краснодара».

Адамов перед зимней паузой в чемпионате начал выручать. Но он все-таки теряется при игре на выходах. А вот Москвичев мне видится сейчас самым перспективным во вратарской бригаде питерцев.

Любопытно, что именно Богдан начинал встречи с «Динамо» и ЦСКА на зимнем турнире РПЛ и в целом довольно неплохо себя проявил. У парня великолепные данные. Хладнокровен, с характером. Считаю, именно на него и нужно делать ставку», – сказал Орлов.

  • 27-летний Денис Адамов в этом сезоне провел за «Зенит» 16 матчей, пропустил 8 голов, сыграл на ноль в 10 встречах.
  • 27-летний Евгений Латышонок в текущем сезоне сыграл за «Зенит» в 10 матчах. Он пропустил 12 голов, сыграл на ноль в 3 поединках.
  • 21-летний Богдан Москвичев еще не играл за «Зенит» в официальных матчах. На его счету 22 матча за «Оренбург» в РПЛ и FONBET Кубке России, 13 встреч за «Чайку» и 1 игра за «Зенит-2» во Второй лиге.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Адамов Денис Латышонок Евгений Москвичев Богдан Орлов Геннадий
