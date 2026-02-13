ЦСКА отказался от игрока «Ростова» ради Козлова

Ради трансфера полузащитника Данилы Козлова из «Краснодара» ЦСКА вышел из переговоров по переходу защитника «Ростова» Ильи Вахании.

«Дело в том, что Илья Вахания, как и Данила Козлов, был также интересен армейцам. У обоих игроков один агент – Василий Голяна.

«Краснодар» же хотел за Козлова около 350 миллионов рублей. Однако, клубы договорились, что «Краснодар» отпускает своего футболиста в ЦСКА за относительно небольшие деньги (около 130 миллионов рублей), а армейцы не устраивают торги по Вахании (и тем самым не увеличивают его стоимость).

Также по условиям сделки агент игроков отказывается от своей комиссии со стороны «Краснодара».

В итоге, Козлов в ЦСКА, Вахания летом перейдет в «Краснодар» (к слову, краснодарцы заплатили за него около 140 миллионов рублей), а у «Ростова» есть полгода найти замену футболисту. В итоге все в плюсе, может, кроме «Ростова», который мог бы побольше заработать на Илье в случае торгов двух клубов», – написал источник.