ЦСКА отказался от игрока «Ростова» ради Козлова

Вчера, 15:59
9

Ради трансфера полузащитника Данилы Козлова из «Краснодара» ЦСКА вышел из переговоров по переходу защитника «Ростова» Ильи Вахании.

«Дело в том, что Илья Вахания, как и Данила Козлов, был также интересен армейцам. У обоих игроков один агент – Василий Голяна.

«Краснодар» же хотел за Козлова около 350 миллионов рублей. Однако, клубы договорились, что «Краснодар» отпускает своего футболиста в ЦСКА за относительно небольшие деньги (около 130 миллионов рублей), а армейцы не устраивают торги по Вахании (и тем самым не увеличивают его стоимость).

Также по условиям сделки агент игроков отказывается от своей комиссии со стороны «Краснодара».

В итоге, Козлов в ЦСКА, Вахания летом перейдет в «Краснодар» (к слову, краснодарцы заплатили за него около 140 миллионов рублей), а у «Ростова» есть полгода найти замену футболисту. В итоге все в плюсе, может, кроме «Ростова», который мог бы побольше заработать на Илье в случае торгов двух клубов», – написал источник.

  • 21-летний Козлов в этом сезоне провел за «Краснодар» 19 матчей, забил 5 голов, сделал 4 ассиста.
  • 25-летний Вахания в текущем сезоне сыграл за «Ростов» в 22 встречах, отметился 2 голами и 1 ассистом.

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА Краснодар Вахания Илья Козлов Данила
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1770988166
Козлов то посильнее будет
Ответить
Император Бомжей
1770989797
В плюсе тут только ЦСКА))
Ответить
crf57
1770992166
Зря ВАХАНИЯ в этот цирковой клуб под руководством Кордобы переходит!
Ответить
FWSPM
1770993225
вот и ответ галюхе почему такая цена. краснодар образцово работает на трансферах. минимальные вложения максимальный выхлоп. остается только завидовать
Ответить
Garrincha58
1770995604
В прошлом году Козлов перешёл в Краснодар и стал чемпионом, а сейчас он в ЦСКА и те тоже могут выиграть золотые медали повезёт же Козлову, если так случится или повезёт ЦСКА? подписав Козлова
Ответить
Цугундeр
1770996071
)) Какие финансовые интриги из- за двух бывших питерских воспитанников! Между настоящим Чемпионом и )))Будущим..)
Ответить
zigbert
1771002691
Интересная многоходовочка.
Ответить
