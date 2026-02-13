Черчесов – о тренерах-легионерах: «От меня вы не услышите: «Зачем они тут занимают наши места?»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал, как относится к иностранным тренерам, работающим в России.

«Я сам много лет отработал за рубежом и не испытываю к иностранным тренерам ни негатива, ни зависти. От меня вы не услышите: «Зачем они тут занимают наши места?» Просто российским тренерам нужно работать так, чтобы у клубов не было повода приглашать иностранцев.

В Италии, например, их почти нет. Румын Киву и хорват Тудор по полжизни провели в стране, по-итальянски говорят лучше многих местных. Они уже продукт Серии А. А приезжих – раз-два и обчeлся. По-моему, это хороший пример для нашего тренерского корпуса», – сказал Черчесов.