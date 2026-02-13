Черчесов раскрыл секрет футбольного долголетия Дзюбы

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о нападающем «Акрона» Артeме Дзюбе.

– Удивлены, что Артeм доиграл до 37 и пока не собирается финишировать?

– Нет. Для него главное – цель. Есть задача – он к ней идeт. Допускаю, что и сейчас он нарисовал себе цель, о которой мы просто не знаем. Рад, что он играет. Вся Премьер-лига с его присутствием выглядит весомее. Такие игроки нужны.