«Краснодар» отдал игрока в аренду клубу Второй лиги

Нападающий Максим Богданец перешел в «Сатурн» из «Краснодара» на правах аренды.

Соглашение действительно до конца 2026 года.

«20-летний воспитанник академии «Краснодара» прежде выступал за юношеские и молодeжную команды в системе «быков». Во Второй лиге в его активе 4 матча за «Краснодар-2», – сообщил официальный сайт подмосковного клуба.