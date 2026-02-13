«Краснодар» отдал игрока в аренду клубу Второй лиги

Нападающий Максим Богданец перешел в «Сатурн» из «Краснодара» на правах аренды.
Соглашение действительно до конца 2026 года.
«20-летний воспитанник академии «Краснодара» прежде выступал за юношеские и молодeжную команды в системе «быков». Во Второй лиге в его активе 4 матча за «Краснодар-2», – сообщил официальный сайт подмосковного клуба.
- На счету Максима Богданца также 40 матчей, 12 голов и 3 результативные передачи за молодeжную команду «горожан».
- Его брат 21-летний Кирилл Богданец в феврале прошлого года перешел в тульский «Арсенал» из «Краснодара».
Источник: официальный сайт «Краснодара»