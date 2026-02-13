Радимов объяснил, зачем ЦСКА подписал Рейса

Бывший полузащитник ЦСКА Владислав Радимов считет, что команда будет строить вокруг новобранца Матеуса Рейса игру в обороне.

«Рейс покупается как шеф обороны. Вокруг него будет строиться игра защиты. Он пришел на место Дивеева. Этим трансфером ЦСКА дает понять, что будет бороться за золото», – сказал советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола.