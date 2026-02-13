Ловчев назвал двух игроков «Спартака», которые не прибавили в мастерстве

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев высказался о некоторых российских игроках красно‑белых.

– На ваш взгляд, правильно ли «Спартак» сделал, продлив контракт Денисова?

– Мне сложно это оценить. Многие пишут, что он хорошо играет и прочее. Честно говоря, ни [Даниил] Денисов, ни [Руслан] Литвинов… Может, чуть‑чуть прибавил [Наиль] Умяров в какой‑то надежности… Но это не люди, определяющие игру команды. Денисов и Литвинов не прибавили, играя в «Спартаке».

И по большому счету [Владислава] Сауся взяли как раз на место Денисова. Да и [Илью] Самошникова так брали, но видим, что он и сам не прибавил, откровенно говоря. Будем вспоминать, как он ауты бросает. Вот и все его мастерство.