  Главная
  Новости
  • Ловчев назвал двух игроков «Спартака», которые не прибавили в мастерстве

Ловчев назвал двух игроков «Спартака», которые не прибавили в мастерстве

Вчера, 14:49
15

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев высказался о некоторых российских игроках красно‑белых.

– На ваш взгляд, правильно ли «Спартак» сделал, продлив контракт Денисова?

– Мне сложно это оценить. Многие пишут, что он хорошо играет и прочее. Честно говоря, ни [Даниил] Денисов, ни [Руслан] Литвинов… Может, чуть‑чуть прибавил [Наиль] Умяров в какой‑то надежности… Но это не люди, определяющие игру команды. Денисов и Литвинов не прибавили, играя в «Спартаке».

И по большому счету [Владислава] Сауся взяли как раз на место Денисова. Да и [Илью] Самошникова так брали, но видим, что он и сам не прибавил, откровенно говоря. Будем вспоминать, как он ауты бросает. Вот и все его мастерство.

  • На прошлой неделе «Спартак» продлил контракт с 23‑летним воспитанником клуба Денисовым до лета 2030 года.
  • В этом сезоне он провел за команду 25 матчей, сделал 1 ассист.
  • 24-летний Литвинов в текущем сезоне в 20 встречах за «Спартак» отметился 1 голом и 2 ассистами.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Литвинов Руслан Денисов Даниил Ловчев Евгений
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Прокс
1770984504
А я думал в мастерстве за.щеков, только Гудвинлайн и Юбиляр прибавили,а эти точно вряд-ли!!!
Ответить
АлексМак
1770984711
Евгений Серафимович всегда был верен в своих суждениях, как истинный профессионал, и раньше на поле, и теперь, как эксперт, ибо возраст мастерству и мудрости не помеха.
Ответить
Император 1
1770985084
А Максименко
Ответить
Cleaner
1770986782
Да в Спартаке ВСЕ футболисты не прибавляют в мастерстве, а только деградируют! Вместе со своим тренером! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
FWSPM
1770992162
денисов и литвинов это балласт от которого давно пора избавиться
Ответить
Дырокол
1770992683
Ловчев об неких игроках сырдыха поганого: - "это не люди"!!! Это не я так сказал, это ихний ловчев так сказал, смотри шапку новости!!! Стыдно за спартак, ой как стыдно!!!!!
Ответить
