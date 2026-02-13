«Торпедо» рассталось с экс-игроком «Спартака»

«Торпедо» досрочно прекратило аренду нападающего Виталия Дуная.

Футболист вернется в «Леон Сатурн». Ранее он также выступал за петербургскую «Звезду» и «Спартак». Дунай забил 18 голов в 26 матчах за вторую команду красно-белых в 2024 году.

«В нынешнем сезоне футболист провeл за черно-белых 8 матчей и отметился 1 результативной передачей. Виталий, желаем удачи в дальнейшей игровой карьере!» – говорится в сообщении «Торпедо».