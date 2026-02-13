«Торпедо» рассталось с экс-игроком «Спартака»

«Торпедо» досрочно прекратило аренду нападающего Виталия Дуная.
Футболист вернется в «Леон Сатурн». Ранее он также выступал за петербургскую «Звезду» и «Спартак». Дунай забил 18 голов в 26 матчах за вторую команду красно-белых в 2024 году.
«В нынешнем сезоне футболист провeл за черно-белых 8 матчей и отметился 1 результативной передачей. Виталий, желаем удачи в дальнейшей игровой карьере!» – говорится в сообщении «Торпедо».
- Дунай стал 8-м игроком, покинувшим «Торпедо» в это трансферное окно. Ранее из команды ушли вратарь Егор Бабурин («Волга» Ульяновск), защитники Егор Данилкин («Ротор»), Руслан Байтуков («Челябинск»), Олег Кожемякин («Сочи»), полузащитник Артур Галоян («Шинник»), вингер Гулжигит Алыкулов («Динамо Мн»), нападающий Душан Бакич.
- Клуб также подписал 11 новичков, а еще 1 футболиста вернул из аренды.
Источник: официальный сайт «Торпедо»