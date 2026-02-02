Колосков прокомментировал слова президента ФИФА о возвращении России в международные турниры

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков дал оценку резонансному высказыванию президента ФИФА.

Джанни Инфантино признал бессмысленность санкций против команд из России и заявил о необходимости вернуть их в международные турниры.

«С чем связано заявление Инфантино? Или он действительно прозрел и понял, что решение ФИФА было ошибкой, или в преддверии каких-то политический событий он хочет эту мысль материализовать, или же с учетом позиции Трампа, у которого есть четкое намерение заключить мир.

Точно не могу сказать, но сам факт заявления Инфантино меня порадовал. Это позитивный сигнал. Но пока эти слова остаются лишь сигналом и его личным мнением.

Было бы хорошо, если бы о возвращении России Инфантино не просто заявил, но и провел через Совет Международной федерации футбола решение, которое сняло бы все ограничения со сборных команд и клубов России.

Тогда можно было бы поаплодировать Инфантино и сказать: «Да, ты – мужик! Ты – молодец!» – считает Колосков.