Колосков прокомментировал слова президента ФИФА о возвращении России в международные турниры

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков дал оценку резонансному высказыванию президента ФИФА.
Джанни Инфантино признал бессмысленность санкций против команд из России и заявил о необходимости вернуть их в международные турниры.
«С чем связано заявление Инфантино? Или он действительно прозрел и понял, что решение ФИФА было ошибкой, или в преддверии каких-то политический событий он хочет эту мысль материализовать, или же с учетом позиции Трампа, у которого есть четкое намерение заключить мир.
Точно не могу сказать, но сам факт заявления Инфантино меня порадовал. Это позитивный сигнал. Но пока эти слова остаются лишь сигналом и его личным мнением.
Было бы хорошо, если бы о возвращении России Инфантино не просто заявил, но и провел через Совет Международной федерации футбола решение, которое сняло бы все ограничения со сборных команд и клубов России.
Тогда можно было бы поаплодировать Инфантино и сказать: «Да, ты – мужик! Ты – молодец!» – считает Колосков.
- Отстранение длится почти 4 года – с февраля 2022-го.
- Вопрос снятия бана будет обсуждаться на ближайшем конгрессе ФИФА, который пройдет 30 апреля в Канаде.
- Утверждается, что вероятность положительного решения оценивается как высокая.