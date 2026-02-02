⚡️ Президент ФИФА призвал вернуть российские команды в международные турниры

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил о необходимости снять бан с российского футбола.

«Мы определенно должны снять запрет с России. Он ничего не дал, только вызвал еще больше разочарования и ненависти.

Возможность для девочек и мальчиков из России играть в футбол в других частях Европы пошла бы на пользу.

Думаю, нужно закрепить в уставе положение о том, что нельзя запрещать ни одной стране играть в футбол по политическим причинам», – сказал Инфантино в эфире Sky News.