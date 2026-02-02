Введите ваш ник на сайте
  ⚡️ Президент ФИФА призвал вернуть российские команды в международные турниры

⚡️ Президент ФИФА призвал вернуть российские команды в международные турниры

Вчера, 17:49
27

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил о необходимости снять бан с российского футбола.

«Мы определенно должны снять запрет с России. Он ничего не дал, только вызвал еще больше разочарования и ненависти.

Возможность для девочек и мальчиков из России играть в футбол в других частях Европы пошла бы на пользу.

Думаю, нужно закрепить в уставе положение о том, что нельзя запрещать ни одной стране играть в футбол по политическим причинам», – сказал Инфантино в эфире Sky News.

  • Отстранение длится почти 4 года – с февраля 2022-го.

Еще по теме:
Инфантино раскритиковал сборную Сенегала, покинувшую поле в финале Кубка Африки 6
Зарплата президента ФИФА Инфантино выросла в 4 раза за 10 лет 11
Генсек РФС: «У Инфантино и Чеферина недостаточно полномочий для возвращения российских команд» 1
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Россия Инфантино Джанни
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Semenycch
1770044474
Пока не будет заключен официальный мир с Украиной, маловероятно что Российские клубы и сборные вернутся на международную арену. А мир откровенно тормозит зеленая плесень!
Ответить
gor77
1770044835
Ой! А шо случилось? Ветер с другой стороны подул или шо?))) Дом напротив… По центру окна без занавесок вывешены белые женские трусы. Изя задумчиво: — Я таки не пойму. Это капитуляция или приглашение?)))))
Ответить
Mirak92
1770045581
Слова слова слова
Ответить
САНЁК17
1770046001
Пора уже, спорт объединяет всех!
Ответить
mutabor0992
1770046606
А ножкой топнуть ИСПУГАЛСЯ?
Ответить
Цугундeр
1770046656
) Донни давно не звонил Микки?)
Ответить
...уефан
1770046991
..."Не верю!"(с)...
Ответить
ScarlettOgusania
1770047409
шо ж ты врёшь, собака швейцарская..? про еврейские клубы вообще молчок, а российские забанили...(( Инфантино "разговорился" после того, как Трамп похвастался фото с Путиным...)
Ответить
Интерес
1770047448
Кривляка европейско-дЭмократическая.
Ответить
JIEGEHDA
1770050117
Эти слова сказаны , потому что , сейчас многие страны начнут говорить про САШАИ . Которые так же напали. Про Израиль не молчали. Теперь просто нечем крыть. Вот и пошли красивые слова. В следующем году снимут бан сначала для молодежи и так по верх. А основа дойдет года через 3.
Ответить
