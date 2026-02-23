Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Спивак восхвалил Семака: «Лучший тренер России»

Вчера, 12:50
6

Бывший зенитовец Александр Спивак оценил тренерский уровень Сергея Семака.

  • Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.
  • При нем команда выиграла 6 сезонов РПЛ подряд.
  • Сейчас «Зенит» проводит 100-й сезон.

– Болельщики «Зенита» наверняка привыкли за последние годы постоянно видеть свою команду чемпионом? И вот в прошлом сезоне титул был проигран. Если подобное повторится и в нынешнем сезоне, могут ли Семака уволить?

– На самом деле, он очень много сделал для «Зенита». Я не думаю, что он по этому поводу [ухода из команды] задумывается.

Знаю Семака лично – он нацелен на каждый матч. Я не думаю, что у него кружится в голове и вертится, что «если я не выиграю, меня снимут». 100 процентов. У него нет сомнений в том, что он будет выигрывать каждый матч. Он действительно очень много сделал для «Зенита».

– По-вашему, руководство «Зенита» простит Семаку потенциальный второй подряд проигрыш чемпионской гонки?

– Тут уж как решит руководство. Вы понимаете, что с каждым последующим чемпионством все сложнее занять первое место. Сложно удерживать лидерство.

– Допускаете наличие у Семака определенного карт-бланша после шести чемпионств подряд до этого?

– Не думаю. Шесть чемпионств подряд – ну какой карт-бланш? Да, это достижение. Да, он ведет команду, интересный футбол показывает. Хорошая, большая работа проходит.

– То есть, если Семак вновь не приведет «Зенит» к чемпионству, это не будет трагедией?

– Я знаю Сергея Семака. Это человек, который, как говорится, 24/7 идет вперед в развитии. Он все время вперед идет. Он не наслаждается тем, что сейчас было. Он уже думает о том, что завтра будет, через час.

Действительно, этот человек на данный момент самый лучший тренер России.

– В чем вы видите прогресс Семака за последние пару лет?

– Семак развивается ежедневно, ежечасно. Он здорово отвечает на вопросы журналистов, все объясняет досконально. Я считаю, это здорово. Он может сдержать себя на какой-то некорректный вопрос. Умница просто.

Еще по теме:
«Ты в прайме, отвечаю»: подписчики восхищаются падчерицей Семака 30
Глушенков признался, что не слушает Семака и действует по-своему 20
Петржела объяснил, почему Семака не уволят из «Зенита» 2
Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Спивак Александр Семак Сергей
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1771842579
С удовольствием посмотрел бы на этого ,,лучшего,, тренера, в условном Ростове))) Когда за плечами Газпром, и Мостовой Гвардиолой может показаться)
Ответить
САДЫЧОК
1771858554
Конечно Лучший! Остап Бендер тренерского дела.Серожа умудрился без тренерских знаний и человек тряпка возглавить богатый по нашим меркам клуб.
Ответить
АлексМак
1771874250
Верно Сашко!
Ответить
Главные новости
Срыв трансфера «Спартака», влияние Сафонова на состав сборной Франции, покровитель Семака в «Зените» и другие новости
02:00
Генич высмеял Слуцкого за слова о журналистах
01:47
3
Игрок «Бенфики» хочет подать в суд на Винисиуса и Мбаппе
01:38
1
Лапорта назвал клуб, предлагавший 250 миллионов за Ямаля
01:14
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Эвертон» и поднялся в топ-4
00:57
2
Юран поностальгировал по СССР: «Цены не росли каждые полгода»
00:18
2
Участник ЧМ-2026 готов в июне сыграть со сборной России
Вчера, 23:53
1
Бубнов назвал человека, который помог Семаку возглавить «Зенит»
Вчера, 23:42
7
Пономарев: «Трамп – жесткий человек, а наше руководство сопли распускает»
Вчера, 23:36
39
Павлюченко ответил на провокационные слова Аршавина про «Спартак»
Вчера, 23:29
Все новости
Все новости
Бубнов определил потолок ЦСКА в РПЛ
01:19
Шнякин раскрыл очень важное качество новичка ЦСКА Рейса
01:06
1
Генич – о словах Глушенкова про новичков «Зенита»: «Какие-то вещи не стоило говорить»
00:32
Юран поностальгировал по СССР: «Цены не росли каждые полгода»
00:18
2
Бубнов назвал человека, который помог Семаку возглавить «Зенит»
Вчера, 23:42
6
Павлюченко ответил на провокационные слова Аршавина про «Спартак»
Вчера, 23:29
Генич раскрыл детали общения с ЦСКА из-за слов о будущих травмах Глебова: «Не сказал бы, что полюбовно»
Вчера, 23:17
2
Семак – об опозданиях Вендела: «Подскажите мне, что делать»
Вчера, 23:00
6
Павлюченко: «Буду учить Соболева по девяткам бить»
Вчера, 22:43
2
Мостовой ответил на предложение войти в тренерский штаб Юрана
Вчера, 22:32
3
В ЦСКА рассказали, почему на футболке Гонду указано его имя вместо фамилии
Вчера, 21:59
11
Семак подробно высказался об аренде Дурана в «Зенит»
Вчера, 21:35
4
В «Спартаке» раскрыли диагноз травмированного Дмитриева
Вчера, 21:19
3
Бубнов определил самого дуркующего футболиста РПЛ
Вчера, 20:57
9
РФС в 1,5 раза увеличил поддержку сборных России
Вчера, 20:51
20
Юран помогает пенсионерам: «Очень сложно нашим старшим»
Вчера, 20:40
7
Спартаковец Ву готов попробовать водку, но при одном условии
Вчера, 20:30
4
Орлов объяснил, почему «Зенит» мало использует молодых футболистов
Вчера, 20:21
1
Юран – о росте цен в России: «Аж глаза на лоб лезут»
Вчера, 19:56
12
Быстров ответил, какая российская команда первой выиграет Лигу чемпионов
Вчера, 19:48
1
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал конфликт с Геничем из-за слов о будущих травмах Глебова
Вчера, 19:36
2
Агкацев собирался уйти из «Краснодара»: «Были даже определенные договоренности»
Вчера, 19:24
4
Бубнов сказал, что ему не нравится в Аршавине
Вчера, 19:17
8
Самедов назвал лучшего российского игрока
Вчера, 18:59
19-летний белорус отказал «Спартаку»
Вчера, 18:47
2
Агент прокомментировал интерес к Кисляку из Бразилии
Вчера, 17:56
3
Юран объяснил, почему не смотрел Олимпиаду
Вчера, 17:36
2
Милонов очертил круг футболистов, чей праздник не 23 февраля, а 8 марта
Вчера, 17:10
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 