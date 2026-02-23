Спивак восхвалил Семака: «Лучший тренер России»

Бывший зенитовец Александр Спивак оценил тренерский уровень Сергея Семака.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.

При нем команда выиграла 6 сезонов РПЛ подряд.

Сейчас «Зенит» проводит 100-й сезон.

– Болельщики «Зенита» наверняка привыкли за последние годы постоянно видеть свою команду чемпионом? И вот в прошлом сезоне титул был проигран. Если подобное повторится и в нынешнем сезоне, могут ли Семака уволить?

– На самом деле, он очень много сделал для «Зенита». Я не думаю, что он по этому поводу [ухода из команды] задумывается.

Знаю Семака лично – он нацелен на каждый матч. Я не думаю, что у него кружится в голове и вертится, что «если я не выиграю, меня снимут». 100 процентов. У него нет сомнений в том, что он будет выигрывать каждый матч. Он действительно очень много сделал для «Зенита».

– По-вашему, руководство «Зенита» простит Семаку потенциальный второй подряд проигрыш чемпионской гонки?

– Тут уж как решит руководство. Вы понимаете, что с каждым последующим чемпионством все сложнее занять первое место. Сложно удерживать лидерство.

– Допускаете наличие у Семака определенного карт-бланша после шести чемпионств подряд до этого?

– Не думаю. Шесть чемпионств подряд – ну какой карт-бланш? Да, это достижение. Да, он ведет команду, интересный футбол показывает. Хорошая, большая работа проходит.

– То есть, если Семак вновь не приведет «Зенит» к чемпионству, это не будет трагедией?

– Я знаю Сергея Семака. Это человек, который, как говорится, 24/7 идет вперед в развитии. Он все время вперед идет. Он не наслаждается тем, что сейчас было. Он уже думает о том, что завтра будет, через час.

Действительно, этот человек на данный момент самый лучший тренер России.

– В чем вы видите прогресс Семака за последние пару лет?

– Семак развивается ежедневно, ежечасно. Он здорово отвечает на вопросы журналистов, все объясняет досконально. Я считаю, это здорово. Он может сдержать себя на какой-то некорректный вопрос. Умница просто.