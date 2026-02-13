Тюкавин сказал, готов ли биться за тренеров «Динамо»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин сказал, что команда будет биться за главного тренера команды Ролана Гусева и его тренерский штаб.

– Гусева утвердили главным тренером. Что можешь сказать о работе с ним?

– Посмотрим, все покажет результат. Мы будем биться за Саныча [Ролана Александровича] и его штаб. Весной все покажут результаты.

– Это его вторая попытка в «Динамо». Что‑то изменилось?

– Сейчас он вступил в работу как главный тренер.