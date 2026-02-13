Тюкавин сказал, готов ли биться за тренеров «Динамо»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин сказал, что команда будет биться за главного тренера команды Ролана Гусева и его тренерский штаб.
– Гусева утвердили главным тренером. Что можешь сказать о работе с ним?
– Посмотрим, все покажет результат. Мы будем биться за Саныча [Ролана Александровича] и его штаб. Весной все покажут результаты.
– Это его вторая попытка в «Динамо». Что‑то изменилось?
– Сейчас он вступил в работу как главный тренер.
- Ролана Гусева утвердили на посту главного тренера «Динамо» 23 декабря 2025 года. Он занимал пост исполняющего обязанности главного тренера команды с 17 ноября после увольнения Валерия Карпина.
- В мае-июне 2025-го Гусев также был и.о. главного тренера «Динамо» до назначения Карпина.
Источник: «Матч ТВ»