ЦСКА предложил 11 миллионов за уругвайского форварда

ЦСКА продолжает поиск усиления в атаку. Сейчас москвичи ведут работу над трансфером нападающего мексиканской «Америки» Брайана Родригеса.
За 25-летнего уругвайца предложили 11 миллионов евро, несмотря на то что по Transfermarkt Родригес стоит 6,5 миллиона.
«Америка» пока не ответила на запрос ЦСКА, сообщил в соцсетях инсайдер Сесар Луис Мерло.
- У Родригеса контракт до 2029 года.
- На счету Брайана 32 матча за сборную Уругвая, 4 гола.
- В этом сезоне чемпионата Мексики у Родригеса 20 матчей, 7 голов, 4 ассиста.
Источник: «Бомбардир»