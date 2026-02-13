ЦСКА предложил 11 миллионов за уругвайского форварда

ЦСКА продолжает поиск усиления в атаку. Сейчас москвичи ведут работу над трансфером нападающего мексиканской «Америки» Брайана Родригеса.

За 25-летнего уругвайца предложили 11 миллионов евро, несмотря на то что по Transfermarkt Родригес стоит 6,5 миллиона.

«Америка» пока не ответила на запрос ЦСКА, сообщил в соцсетях инсайдер Сесар Луис Мерло.