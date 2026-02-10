Шалимов назвал игрока, который выпадет из стартового состава «Зенита»

Российский тренер Игорь Шалимов считает, что вингер «Зенита» Андрей Мостовой будет играть еще меньше.
«В «Зените» этой зимой достаточно много перемен, и кому-то из старых игроков придется сесть на лавку.
С огромной симпатией отношусь к Мостовому, но, похоже, в основном составе в эти 12 матчей весны он играть не будет.
А второй, по кому будут вопросы применительно к основе – Педро», – сказал Шалимов.
- Мостовой в этом сезоне забил 7 голов и сделал 4 ассиста в 24 матчах за «Зенит».
Источник: «РБ Спорт»