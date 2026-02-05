Шалимов дал «Спартаку» рецепт, как увеличить эффективность Барко

Бывший спартаковец Игорь Шалимов знает, как увеличить эффективность полузащитника команды Эсекьеля Барко.

«Во время атаки Барко опускается за линию полузащитников соперника. И перед ним вся команда соперника. Надо обыгрывать в центре поля.

На мой взгляд, Барко должен получать мяч между линиями полузащиты и защиты соперника. Где должны играть «десятки». Он должен получать, разворачиваться и сразу обострять. Пусть он будет меньше мячей получать, но это у него есть. Есть дриблинг, может в «стенку» сыграть, голевую отдать», – сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч Премьер».