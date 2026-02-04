Шалимов ответил, в чем «Барселона» лучше «Реала»

Российский тренер Игорь Шалимов сравнил «Реал» и «Барселону».
«Реал» – это набор звезд. Там потеря любого исполнителя может быть ощутима. «Барселона» более системна. Она строит командную игру, в которую вписаны мастера большого уровня.
Каталонцы переигрывают соперника за счет взаимодействия. Таких команд мало. При этом Ямаль может решить что‑то за счет мастерства», – заявил Шалимов.
- В Примере «Барса» опережает «Реал» на 1 очко после 22 туров.
- В январе каталонцы выиграли Суперкубок Испании, победив в финале команду из Мадрида.
Источник: «Матч ТВ»