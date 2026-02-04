Введите ваш ник на сайте
Шалимов ответил, в чем «Барселона» лучше «Реала»

Сегодня, 16:34

Российский тренер Игорь Шалимов сравнил «Реал» и «Барселону».

«Реал» – это набор звезд. Там потеря любого исполнителя может быть ощутима. «Барселона» более системна. Она строит командную игру, в которую вписаны мастера большого уровня.

Каталонцы переигрывают соперника за счет взаимодействия. Таких команд мало. При этом Ямаль может решить что‑то за счет мастерства», – заявил Шалимов.

  • В Примере «Барса» опережает «Реал» на 1 очко после 22 туров.
  • В январе каталонцы выиграли Суперкубок Испании, победив в финале команду из Мадрида.

Источник: «Матч ТВ»
Испания. Примера Реал Барселона Шалимов Игорь
