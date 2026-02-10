Шалимов поспорил с Аршавиным насчет игры Соболева

Российский тренер Игорь Шалимов не согласился с мнением Андрея Аршавина об Александре Соболеве.
На прошлой неделе Аршавин сказал: «Соболев может стать основным в «Зените» только если останется один. Просто посмотрите, как он бегает... Он хромает, на мой взгляд».
«Много шума по Соболеву опять – и на турнире [Зимнем кубке РПЛ] он выглядит неважно, и Аршавин про него сказал – мол, хромой.
Я не согласен, что хромой. Соболев некоординированный, но качества хорошие у него есть. И физика, и техника есть.
Другое дело, что аукается история с тем, как он уходил из «Спартака», – заявил Шалимов.
- «Зенит» купил Соболева у «Спартака» в августе 2024 года за 10 млн евро.
- За полтора сезона форвард забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 54 матчах.
Источник: «РБ Спорт»