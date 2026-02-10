Шалимов поспорил с Аршавиным насчет игры Соболева

Российский тренер Игорь Шалимов не согласился с мнением Андрея Аршавина об Александре Соболеве.

На прошлой неделе Аршавин сказал: «Соболев может стать основным в «Зените» только если останется один. Просто посмотрите, как он бегает... Он хромает, на мой взгляд».

«Много шума по Соболеву опять – и на турнире [Зимнем кубке РПЛ] он выглядит неважно, и Аршавин про него сказал – мол, хромой.

Я не согласен, что хромой. Соболев некоординированный, но качества хорошие у него есть. И физика, и техника есть.

Другое дело, что аукается история с тем, как он уходил из «Спартака», – заявил Шалимов.