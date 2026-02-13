Знаменитый европейский агент отказался от Тюкавина: «Статус изгоя дает отрицательный фактор»

Португальский агент Жорже Мендеш отказался курировать нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.
Об этом рассказал бывший директор «Спартака» Юрий Заварзин.
«Российское происхождение не слишком положительно показывает себя в Европе. Я это ощущаю, когда бываю там, – счета закрывают. В Испании можно иметь на счету не более 100 тысяч евро в год. Остальное – куда хочешь, туда и девай.
Я лично знаком с Жорже Мендешем, а в его агентстве работает такая Наташа Куроедова, мы разговаривали. Им предлагали Тюкавина, но они шарахаются от российского рынка. Конкретно в прошлом году Мендешу предлагали Тюкавина. Они сказали, что даже разговаривать на эту тему не будут, даже о деньгах не спрашивали. Статус изгоя даeт отрицательный фактор», – сказал Заварзин.
- В этом сезоне Тюкавин забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
- В январе сообщалось об интересе к Тюкавину со стороны дортмундской «Боруссии».
Источник: «Советский спорт»